Aujourd'hui Maurice est seul, trop seul face au vide, seul avec la stout et le whisky, ses affreux compagnons de détrese. Et il se raconte Maurice et il raconte, il nous embarque, il nous guide, il nous recouvre d'images d'une vie.

Anne Battandier reçoit Isabelle Couriol, libraire à la LIBRAIRIE DE PARIS à Saint Etienne qui nous propose aujourd'hui :

''Toute une vie et un soir'' de Anne Griffin traduit de l'anglais par Claire Desserrey paru chez Delcourt.