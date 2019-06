Depuis 10 ans Anne Dazaud a fréquenté les ateliers d’écriture et a tout de suite eu beaucoup de bonheur à laisser venir sur le papier ce qui émergeait d’elle. Une poétesse était née. Poussée par son amie Nadine Kerveillant, Anne a réalisé un livret qui fut écrit à quatre mains: les beaux textes de Nadine et les touchants poèmes d’Anne, ce qui a donné lieu à un bel ouvrage.

Ce recueil intitulé «Deux voix, deux plumes», s’articule autour de cinq thèmes:

- enfance, nature,bonheur, mort et espérance

Aujourd’hui, Odile a choisi deux poèmes sur l’enfance, l’un intitulé «au bord de l’eau» et l’autre «enfant de lumière».