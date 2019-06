Anne Dazaud

Pour clore la connaissance de ce livret de poésies écrit par deux amies, Anne et Nadine, Odile How Shing Koy a tenu à lire deux textes magnifiques qui traduisent le lien affectif entre Anne et Nadine.

Le premier sera lu aujourd’hui et valorise leur amitié; il est présenté en guise d’introduction «les âmes - soeurs» et l’autre lu demain sera la conclusion de ce livret.

Voici ce bel hommage à l’amitié: «les âmes -soeurs»