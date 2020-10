Année Laudato Si': comment poursuivre notre engagement écologique?

La saison de la Création se termine ce dimanche 4 octobre, jour de la fête de saint François d'Assise, patron de l'écologie. Pendant tout le mois de septembre, les chrétiens de toutes les confessions étaient invités à prier pour la création, à s'informer pour mieux prendre conscience des enjeux écologiques et puis à s'engager. Si ce rendez-vous annuel s'achève, la mobilisation écologique, elle, reste d'actualité pour tous, et en particulier pour les catholiques. Le pape François les a en effet invités à vivre une Année Laudato Si'. Comment donc poursuivre notre engagement écologique et vivre cette année spéciale ? Réponses de Marie-Hélène Lafage, auteure de "Laudato Si' en actes - Petit guide de conversion écologique" (éd. Première partie).

groupes de conversion écologique : les chrétiens s'organisent

"La prise de conscience de l'urgence écologique chez les catholiques, en écho à l'ensemble de la société, est ainsi en train de marquer un tournant dans l'appropriation de l'encyclique Laudato Si'. Le texte n'est plus regardé seulement comme la parole de l'Église sur l'écologie mais comme un véritable manuel de vie chrétienne. Nous voyons apparaître autour de nous, dans les paroisses, les aumôneries, les associations et les mouvements d'Église, des propositions nouvelles pour vivre une conversion écologique collective."

C'est ce qu'écrit Marie-Hélène Lafage dans son ouvrage, dont l'objectif est de "montrer comment l'Église est en train de bouger". Des groupes dans les paroisses, rattachés au label Église verte, aux groupes de Jeunes professionnels, elle a remarqué "une vraie variété autour de ces groupes de conversion écologique". Et cela montre qu'il y a "plein de manières" de vivre la conversion écologique au sein de l'Église et "ce qui est intéressant" c'est cette volonté de la vivre "de façon collective".

mille et une façons de s'approprier Laudato Si'

De la façon dont un prêtre essaie de faire bouger sa communauté paroissiale aux idées de fidèles qui se mettent en mouvement... Dans son livre, Marie-Hélène Lafage recense différentes initiatives qu'elle a repérées au sein de l'Église. "Il n'y a pas de modèle unique, chacun doit se demander : qu'est-ce que je suis appelé à vivre là où je suis dans mon contexte ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec les autres ? Et comment on peut le vivre en Église dans un groupe chrétien ?"