ANTICOR, l'association qui interpelle les candidats aux élections municipales

Pour soutenir l'association anticor moselle https://www.facebook.com/anticor57/

--le Samedi 7 mars 2020 à 14h Metz

Conférence d'information en lien avec les élections municipales sur la probité et l'éthique en politique.

Cloitre des Récollets 1 rue des Récollets Metz

(présence confirmée de F. Grosdidier, R. Lioger et F. Grolet et Elebeau) Anticor appelle les électeurs à n’apporter leurs suffrages qu’aux candidats qui prendraient de tels engagements. L’occasion pour eux de communiquer en direct sur leurs intentions en faveur de la probité. Des exemples concrets seront abordés : l’occasion pour le public d’intervenir pour poser ses questions et ouvrir le débat.

Infos : https://www.anticor.org/2020/02/10/les-30-propositions-danticor-pour-des...

--le Mercredi 11 mars 2020 à 14 h 30 Thionville

Casino municipal 43 rue de Paris Thionville

(présence confirmée de G. Harau, N. Dengel)

Plus d'infos sur www.melting-actu.com