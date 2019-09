Antoine de Galbert ,la passion d'un collectionneur. Pour l’exposition « un monde en tête » au Musée des Confluences de Lyon



Célèbre collectionneur d’art contemporain et créateur de la maison Rouge à Paris, Antoine de Galbert a également constitué une très riche collection de coiffes venues d’Asie d’Afrique et d’Océanie. Il y a quelques mois Antoine de Galbert a fait don de sa collection au musée des Confluences de Lyon. Cette donation est à l’origine de l’exposition " un monde en tête" que l’on peut admirer jusqu’au 15 mars 2020 dans ce grand musée Lyonnais.

Antoine de Galbert nous explique l’origine de cette collection et le pourquoi de cette donation