Diariata N'Diaye, artiste et activiste engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, a créé une application mobile gratuite destinée aux filles et aux femmes victimes de violences.

Intitulée "App-Elles", cette application permet d’alerter ses contacts et de joindre le 112, d’appeler les associations et structures d’aide aux victimes, de se renseigner sur les dispositifs d’aide aux victimes et de rencontrer des professionnel(les).