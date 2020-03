Apparitions mariales de Garabandal : un film crée l'évènement

Un film basé sur les apparitions de la Vierge à San Sebastián de Garabandal, en Espagne entre 1961 et 1965. Damian Sanchez, un des acteurs et promoteur du film en France, revient sur cette aventure cinématographique et sur l'histoire extraordinaire de Garabandal. Un message délivré par la Vierge à quatre adolescentes pieuses d'un petit village montagnard, non encore reconnu par l'Eglise, mais ayant connu des milliers de témoins, et provoqué des centaines de conversions et de guérisons.