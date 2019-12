Apremont-sur-Allier : Jardin Remarquable (2/2)

Pont pagode chinois, pavillon turc, belvédère. Le Jardin Remarquable d'Ainay-le-Vieil regorge d'essences les plus rares de conifères, caduques, vivaces et arbustes à fleurs.



René et Louise Hurstel évoquent ensemble l'aventure et la création de ce magnifique jardin imaginé par Gilles de Brissac.