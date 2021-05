Arcadian est un groupe de musique pop franco-suisse, actif de 2015 à 2020. Ils se sont fait connaître en publiant des reprises sur Internet et par leur participation à la cinquième saison du télé-crochet The Voice : La Plus Belle Voix. Ils ont sortis deux albums, Arcadian, en 2017, et Marche ou rêve, en 2019.