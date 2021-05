Mylène Benoît, chorégraphe, nous présente une oeuvre singulière, Archée, un manifeste qui veut redonner aux femmes leur juste place et rappeler que leur corps est une arme du dialogue, de la connaissance, de la relation perpétuelle au monde. Cette oeuvre chorale veut contribuer à la réparation de l’histoire, où pendant des millénaires les femmes ont été privées de la reconnaissance de leurs savoirs, de leurs inventions et des fruits de leurs recherches depuis des siècles. Par delà les termes guerriers, Mylène Benoît nous dévoile ainsi cette douceur féminine qui est puissance de vie garantie de notre existence présente et à venir.