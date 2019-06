Ariane Bois - Julie Bourel - Maud Chaminade

Ce vendredi 7 juin Christophe Lagorce reçoit la journaliste et romancière Ariane BOIS publie son sixième roman aux éditions Belfond: elle revient sur l'enlèvement de plus de 2 200 enfants réunionnais, découverte de l'humoriste Julie Bourel alias YouYou pour son 1er One Woman Show et rencontre avec Maud Chaminade musicothérapeute qui nous présentera son ouvrage consacrée aux " bienfaits de l'expression de Soi par la voix et l'écriture. Fidèles aux postes...