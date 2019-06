A Arradon, Algues au rythme prépare sa 17e édition

Art de la rue, musiques actuelles et du monde, accéssibilité, développement durable et local, voici les ingrédients du festival Algues au Rythme qui a lieu les 7, 8 et 9 juin prochain à Arradon !

Au programme, deux soirées musicales très éclectique avec du rock, de la cumbia colombienne, du reggae, du jazz, et la tête d'affiche Soom T aux paroles engagées !

Une programmation plus familiale, le dimanche après midi avec la plus petite fête foraine du monde, une batucada, une gratifiéria, des acrobaties poétiques, un manège et une ferme d'animaux !!

Algues au Rythme, c'est aussi un festival engagé dans la préservation de l'environnement en valorisant les produits locaux dans la restauration par exemple, en rendant son entrée accessible à tous les publics, et en ayant la volonté de décloisonner !! Algues au Rythme, dans l'air du temps finalement, au rythme des attentes des festivaliers, qui ne seront sûrement pas surpris de devoir rapporter leurs gobelets cette année !

A 11H45 : notre deuxieme invité est la JCE de Vannes qui a des idées pour mieux valoriser les bio dechets…...

Plus d'infos sur : http://alguesaurythme.com/