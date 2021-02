Art contemporain et cinéma sont à l’honneur

Les musées sont fermés mais il est possible de découvrir activement l’art contemporain. Angéline Madaghdjian attaché de conservation au Musée d’art contemporain de la Haute Vienne nous présente le projet Ephemera. Les salles de cinéma sont fermées pour l’instant mais plusieurs tournages ont lieu en Limousin. Laurent Moreau, chargé du Bureau d'accueil des tournages pour la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne nous en dit plus.