Artiste ou modèle? Expo au Beffroi EVENT

La femme vue par la femme à travers les collections communales, c’est le fil conducteur de cette exposition collective proposée en cette fin d’année à la Galerie du Beffroi. Dix femmes, artistes contemporaines, revisitent trois œuvres « coups de coeur » issues du Musée des Arts décoratifs et des collections de la Ville : deux peintures, le Portrait de Netta Duchâteau de Marcel Hess et Vigilance d’Emile Motte, et une sculpture, Le penseur de Paule Bisman.



Artistes plasticiennes, peintres, sculptrices ou photographes, elles proposent une création miroir en jouant sur l’esthétique, sur les valeurs ou sur les émotions transmises par ces trois œuvres. La démarche participative est double : la scénographie a en effet été confiée à un groupe de femmes qui ont pris beaucoup de plaisir à retranscrire dans l’espace les idées, même les plus fantaisistes, qui ont jailli durant leurs ateliers.