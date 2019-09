Arts de rue et musique pour tous avec la 5ème édition de « Merci, Bonsoir ! »

Depuis 2014, l’association Mix’Arts organise « Merci, Bonsoir ! », Festival professionnel de spectacle vivant et de musique, au mois de septembre à Grenoble.

Cette année « Merci, Bonsoir ! » 5ème édition, c’est encore une fois 6 jours de découverte du spectacle vivant et de la musique pour tous les goûts et tous les âges, du 10 au 15 septembre 2019. Des concerts, des animations, des ateliers et des apéro-concerts : une programmation riche et diversifiée mixant des compagnies d’arts de rue professionnelles et des groupes de musique, le tout à prix libre cette année !