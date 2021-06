Au bord du Lac

On l’imagine paisible et bonhomme , tranquille à baigner des quais ou se prélassent de luxueuses villas ,

ou fleurissent les institutions les plus convenables et les banques les plus prospères ; on l’imagine propre

et ponctué d’innombrables géraniums rouges et roses qui font écrin aux grands hotels et aux délicieuses

promenades de ses rives .

Lui , c’est le lac Léman , et son nom meme devrait nous conduire à nous méfier , nous méfier des

apparences , ces apparences qui font que l’habit ne fait pas forcément le moine ;