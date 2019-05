Au Burundi, à Kamenge dans la banlieue de la capitale Bujumbura

Kamenge fait partie des « interminables quartiers de terre et de tôle » de la capitale burundaise et c'est là où ont débuté les combats en 1993. Au final plus d'un million de morts entre le Rwanda et le Burundi. Toute la famille de Pascal a été déplacée au Congo pendant la guerre et leur maison complètement détruite et pillée. Les parents de Pascal ont, la paix revenue, construit une nouvelle maison à l'emplacement de l'ancienne. Seconde rencontre en fin d'émission avec Léonce Ngabo, réalisateur de Gito l'ingrat, le premier long-métrage de fiction de l'histoire du cinéma burundais réalisé en 1992.