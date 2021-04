Au jardin du Luxembourg

La curiosité c’est aussi le verger , et c’est le cas de le dire taillé au cordeau , en palmette en U ou en

éventail , le verger est situé dans l’ancien enclos des chartreux , la pépinière , il conserve des variétés

anciennes de pommes et poires , de coings , de nèfles et autres abricots , prunes et figues . Certaines

variétés étaient déjà au catalogue des moines chartreux , les traitements sont réduis au minimum et chaque

gros fruit est ensaché et l’ensemble fait comme des boules de noel sur un arbre .