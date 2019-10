Au rendez-vous des 14ème Rencontre de la Chanson francophone de Prémilhat

C'est un festival qui met en lumière ceux que les grandes scènes souvent oublient. A tort. Car la puissance de leurs chansons, leur présence sur scène et leur proximité avec le public font de ces artistes des personnes à découvrir. Et vous pourrez le faire lors des 14ème Rencontre de la Chanson francophone de Prémilhat. Nous en parlons aujourd'hui avec Jean-Michel Tomé, son fondateur et amoureux de la chanson française.