Le confinement impose à toutes et tous des adaptations. L’asbl Couples et Familles doit aussi s’adapter… Aujourd’hui, donc, l’émission sera un peu différente de celles que Couples et Familles à l’habitude d’enregistrer. Ce qui ne change pas, c’est bien le fait qu’on se concentrera sur un dossier des Nouvelles Feuilles Familiales, le cas échéant le n° 131 qui s’intitule « Au rythme de l’humain… Aller vite, pour quoi faire ? » et qui est sorti fin mars. Par contre, l’émission ne prendra pas la forme d’une interview avec un des collaborateurs de l’asbl, mais on vous proposera à la place la lecture de plusieurs extraits de ce dossier.