Aude PITAVY : projet de Road Trip sportif et caritatif

Au Profit de l'association HUMANITY IN LOVE afin de récolter des dons pour les plus démunis et les redistribuer- )

Départ prévu le 26 avril 2021

www.RoogeCerise.com

https://m.facebook.com/roogecerise/ )

ROAD TRIP SPORTIF : tour de l’Europe sportif et humaniste en Van, à la rencontre de l’humain.....

Son but : « inspirer chacun à se dépasser au quotidien grâce à une activité sportive comme j'ai pu le faire il y a quelques années à la suite d'un grave accident de ski. »

….Pour Soutenir Aude :

?? En parler autour de vous,

?? Sportifs et médias pour m’aider à partager mon message et mon histoire auprès de leurs communautés

?? M’accueillir pour une nuit lors d’une de mes escales dans votre ville.

?? Équipementier sportif pour du matériel de Fitness / CrossFit

?? Mairies pour la mise en relation avec les associations sportives

?? Dons/sponsoring https://www.okpal.com/mon-road-trip-sportif/#/

?? Concessionnaire pour le van : 170 LWB Sprinter Van I

?? Magasin de meuble pour l’aménagement intérieur

