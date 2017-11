Auguste Rodin, la sculpture comme vocation 1/5

Le sculpteur Auguste Rodin est mort le 17 novembre 1917 à Meudon, à l’âge de 77 ans. Il jouit alors d’une notoriété internationale, et c’est un véritable monument qui s’éteint. Aujourd’hui Rodin est toujours considéré comme l’un des plus grands artistes français et le musée consacré à son œuvre, à Paris, est l’un des plus fréquentés de la capitale.

Le génie, la production prolifique, et les archives

Si l’on connait si bien Rodin, c’est grâce à l’artiste lui-même. "L’histoire de Rodin est un cas particulier. Grâce à la donation qu’a fait Rodin à l’Etat en 1916, le musée Rodin a hérité non seulement de ses œuvres, mais aussi de sa maison à Meudon, de sa collection de photographies et de toutes ses archives sans oublier sa bibliothèque. C’est un fonds plus méconnu, et qui est pourtant une source inestimable d’informations" explique Véronique Mattiussi, responsable du fonds historique et de la bibliothèque du musée Rodin

Cette dernière explique la popularité de Rodin en tant que référence artistique française par son génie. "Le génie y contribue largement. En deuxième temps, c’est grâce à sa production prolifique, et derrière cela, c’est la création de son musée et tout ce fonds artistique constitué car Rodin avait tout conservé" précise Véronique Mattiussi.

La valeur travail, très importante chez Rodin

Au début de sa vie, Rodin vit dans un milieu familial assez modeste. La fratrie familiale se réduit progressivement à lui-seul, puisque ses frères et sœurs décèdent au fur et à mesure. Il restera très marqué par la mort de sa grande sœur, autoritaire et aimante, entrée dans les ordres. Il suit une scolarité chaotique.

On lui détecte finalement un talent et un goût pour le dessin. Finalement, le père ne sachant pas vraiment dans quelle direction mener son fils, accepte que Rodin intègre une école de sculpture, dans l’espoir et en poussant son fils à devenir le meilleur dans ce qu’il fait. La valeur travail devient finalement très importante pour le futur sculpteur.

Echouant plusieurs fois au concours d'entrée des Beaux Arts, Rodin va devoir mener sa carrière hors des sentiers battus.