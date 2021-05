Aurélien Bouveret, éditions, booking et programmation de festivals

Une nouvelle agence de booking au service des artistes et groupes internationaux et émergents, née de la volonté commune de deux sociétés de production et d’édition musicale Green Piste Records (Auvergne) et Odeva Publishing (Franche-Comté) de monter une agence de tournée, Diamontour.

Aurélien Bouveret, gérant de Odéva Publishing, nous présente ce nouveau service et, en tant que programmateur du Festival de la Paille, l'annulation de sa 20e édition mais quelques concerts programmés.