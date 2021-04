Aurore Reichert et son projet « Mira Cetii » en concert privé à la BAM

Concert à la BAM de Metz : vidéo mise en ligne le 11 mars 2021 11h

Mira Cétii ~ Concert en streaming pour le festival international "Worldwide Women in Concert"

Le "World Wide Women in Concert" est un appel à projet initié par la ville de Hanovre (Allemagne) et soutenu par la Cité musicale-Metz organisé dans le cadre des villes créatives UNESCO)

Écouter le concert

https://www.facebook.com/201595413225514/videos/747365459552413

plus sur le festival : https://kristinavandesand.de/worldwide-women-in-concert/

Référence au Clip « OBEY » de 2018

https://m.youtube.com/watch?v=A3c3hXe3Bfo

extrait de « Persée » : https://miracetii.bandcamp.com​Écrit par Mira Cétii et Florence Gotti Réalisation : Collectif Cycl'One https://www.cycl-one.com

Toutes les infos et liens sur Mira Cetii et son dernier Album dernier album Cailloux & Météores (Label Art Disto) à https://linktr.ee/MiraCetii .

Projet d' Aurore en exclusivité : son nouveau projet de duo qui porterai le nom d'« Ormaie »...