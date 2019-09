La découverte ce mois de septembre dans Parole d'Objets, avec Jean-Paul Sauvage et le père Philippe Verrier d'un Autel Portatif datant de la Révolution Française, mais également de l'actualité du Musée d'Art Religieux de Blois, et les impressions, commentaires de 3 jeunes guides étrangers, Sophie, Julie et Pablo ayant officié à la Basilique et la Cathédrale pendant le mois d’août....