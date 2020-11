Auteure-compositrice-interprète, L'Amie V joue avec les mots et les sons, pièces d'une histoire à reconstituer qui touche aux langages et invite au partage. Nées de la symbiose entre musique, théâtre et poésie, ses chansons questionnent l'identité et l'espoir à travers les thèmes du voyage et des relations humaines.

Après plusieurs concerts en festivals et salles de spectacle, elle enregistre un premier EP cinq titres, Errances, sorti en novembre 2018, disponible en version physique et sur toutes les plateformes musicales.