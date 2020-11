​Auteure-compositrice-interprète, ​Maskarine

Maskarine est une auteure-compositrice-interprète pop mélancomiques mêlant dans ses chansons émotion et humour, sensualité et énergie.

Guitariste de formation classique, elle écrit depuis 30 ans (poèmes, nouvelles, chansons…), et compose depuis une dizaine d'années, en français et en espagnol . En septembre 2014 sort son premier album "Bout de moi, bouts d'émois". Après avoir séjourné durant de nombreuses années à Murcia (Espagne), Maskarine est rentrée en France en 2018, et souhaite maintenant y

développer son projet.