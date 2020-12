Autriche, le Wiener Sängerknaben, les Petits Chanteurs de Vienne.

Cette semaine Suivez le guide est à Vienne et vous propose de découvrir les célèbres Petits Chanteurs au Palais Augarten avec Michael, jeune soliste de 11 ans et Tina Breckwoldt avant de retrouver l'ancien directeur de l'Opéra Dominique Meyer. Son mandat s'est terminé en 2020 et il a quitté Vienne pour une autre maison prestigieuse, La Scala de Milan.