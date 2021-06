Aux Emirats arabes unis, Expo, désert et pyramide à Dubai

C'est aux Emirats arabes unis, à Dubai où s'ouvrira en octobre 2021 l'Expo universelle 2020 que vous emmène Suivez le Guide. Dubai est le deuxième émirat par sa superficie mais représente seulement moins de 10% du premier, Abu Dhabi.

En revanche Dubai est la métropole la plus peuplée des Emirats comptant plus de 3 millions d'habitants. Dans ce deuxième rendez-vous à Dubai, nous retrouverons Nathalie Van de Vrede, française originaire du sud-ouest, mariée à un néerlandais qui a ouvert son agence de tourisme. (www.mytourstudio-dubai.com).

Juste avant nous ferons la connaissance d'une autre française spécialiste de Dubai, Marie Christine de Warenghien et juste après rencontre avec Krystel Irani, directrice de l'hôtel Raffles, classé premier des 774 hôtels répertoriés à Dubai par Trip Advisor.