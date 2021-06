Cette semaine : avancer au large, pour la suite



REMUSICALISER LE MONDE :

"Avancer au large, en pensant au cycle l’eau" suivi de "La Pluie des âges". - Texte, Musique, Design sonore et Voix : Martin Ferron



PEU DE GENS EN PARLENT :

Avancer au large en proposant un modèle résiliant, pérenne, juste et universel de transformations technologiques, économiques, environnementales et sociales. "WeLab (Ghana) ou la métamorphose des déchets électroniques"



EN MUSIQUE :

Malgré nos peur et les défis; commencer par avancer au large en espérant atteindre des rives de Feux de joies… Puis, recommencer, durer, façonner et se transformer. Un jour, nos gouttes toucheront des rivages de fêtes…

« Feu de joie » (Vassil Markov & Martin Ferron).



CULTURE DE SENS :

Avancer au large en confiance : naître chaque jour et sans fin. « Sortie de crises » (Compagnie théâtrale Sketch up).



- Martin FERRON : Textes, Voix, Musiques et Réalisation

- Erika LECLERC-MARCEAU : Voix