REMUSICALISER LE MONDE :

"Avancer, pieds nus dans l’aube" - Texte, Concept sonore et Voix parlée : Martin Ferron; Voix chantée : Dan Byron (…)



BESOIN D’AILLEURS :

"Avancer, pieds nus dans l’aube, avec le Tshukudu. Le Tshukudu ressemble à une trottinette géante. Il est destiné au transport des marchandises notamment au Congo où il a été inventé. Cette technologie est simple, créatrice d’emplois et pérennes" (…)



MUSIQUE :

"Avancer, pieds nus dans l’aube, comme des étrangers fragiles - Avancer dans l’aube d’une seule et même argile - Pieds nus dans l’aube, comme nos aïeux venus de partout - Nous sommes tous des passagers qui partent sans un sous"

- "TERRE DE L’AUBE" de Martin FERRON (…)



CULTURE DE SENS :

"Avancer, pieds nus dans l’aube, c’est parfois s’adapter à ce qui se présente et garder confiance, humblement. Comme dans cette histoire ukrainienne nommée Sur les routes du Donbass" (…)



Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation -

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation