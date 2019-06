Ave Luia - un regard brut sur l'art religieux

Après Gand et avant le Japon, le TreM.a - Musée des Arts Anciens - est heureux d'accueillir dans ses salles une collection acquise, en entier, par deux collectionneurs parisiens. Avec cette exposition surprenante et éloignée de ce qu'il présente habituellement, le musée souhaite valoriser le travail d'artistes "outsiders" et par là même faire évoluer la perception de la différence.