Avec Samira Sedira.

Samira Sedira est l’invitée de Cultur’L. Elle est l’auteure d’un roman coup de cœur de l’équipe. Des gens comme eux, paru aux Éditions du Rouergue, nous plonge au cœur d’un terrible fait divers. Ce roman bref et intense tente décortiquer le mécanisme qui a conduit un homme « ordinaire » à massacrer toute une famille. Dans l’émission, il est question de musique, d’exposition et de cinéma. Ouvrez les agendas et prenez date ! Soyez à l’écoute de RCF Limousin dès 11h !