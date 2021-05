Avec Stéphanie Achard.

« Saviez vous qu’au 13 de la rue François Chénieux se trouve un « lab innovation » digne de celui que l’on rencontre de plus en plus souvent dans nos entreprises ? Vous allez en apprendre davantage en écoutant cette « Créascopie » que je consacre ce mois ci à Stéphanie Achard. Stéphanie anime ce laboratoire au sein du Rectorat et de l’Académie de Limoges en y accueillant bon nombre de personnes qui ont pour but d’imaginer de nouvelles techniques d’enseignements. Ecoutez cet échange et captez toute l’énergie que nous transmet Stéphanie dans l’exercice de son métier… »