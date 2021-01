Badis Diab, du football à l'engagement humanitaire

Badis Diab est ancien footballeur professionnel et co-fondateur de Galactik France, une entreprise de conseil destinée aux footballeurs amateurs, et de l'ONG de solidarité internationale UNITY. Il est l'auteur du livre "Agir pour exister" aux éditions Spinelle.

Thierry Lyonnet, dans ce nouvel épisode de Visages, nous fait découvrir la vie de ce jeune trentenaire aux multiples facettes, qui après avoir chaussé les crampons et connu le succès s'est davantage révélé en aidant les autres: "ses frères en humanité".



Un citoyen de "seconde zone"

Badis Diab a grandi dans un quartier défavorisé de la Drôme. Il a souffert, étant plus jeune, d'une "différence" sociale entre les jeunes des "ghettos" et ceux "de la belle campagne drômoise", qu'il vivait comme une injustice.

Face à cette société fractionnée et à son histoire familiale marquée par la guerre d'Algérie, Badis "grandi avec un sentiment de revanche contre ce pays dans lequel on vit, où on n'a clairement pas l'impression de n'appartenir ni à ses valeurs, ni à ses principes, ni à son histoire."



L'art ou le sport

Pour Badis Diab, "il y a deux chemins qu'on peut prendre quand on sort d'un quartier défavorisé c'est le sport ou le milieu artistique." En plus d'être des portes de sortie "plus facile", ce sont deux domaines dans lesquels les jeunes des quartiers peuvent s'identifier "car dans la représentation de ces milieux-là il y avait beaucoup de personnes de notre origine" explique l'ancien footballeur.

"Forcément quand on est algérien et qu'on voit Zidane, plusieurs personnalités issues de la même immigration réussir, forcément on les prend pour modèles."

une désillusion

Celui qui a vu Zidane et son équipe devenir champions du monde va vouloir chausser les crampons. À quinze ans, il entre au centre de formation de l'AS Saint Étienne, où il restera jusqu'à 18 ans avant d'intégrer un grand club algérien. Pourtant, il réalise rapidement qu'il a un rêve plus grand : aider les autres.

Malgré une courte carrière, suivie d'une période de grande remise en question, Badis Diab a toujours eu au fond de lui une ambition dévorante : "aider les plus démunis, aider la société à aller mieux, sans pour autant y voir un objectif personnel."



Se donner sans attendre en retour

Après avoir trouvé un emploi de consultant dans le monde du football, Badis Diab va au Ghana pour rencontrer des joueurs. Pendant son temps libre, il atterri dans des quartiers défavorisés et voit la misère en face. À partir de ce moment-là quelque chose change véritablement en lui.

Quelques années plus tard, il créé la fondation Badis Diab pour venir en aide aux enfants pauvres d'Afrique en leur procurant des fournitures scolaires, avant de fonder UNITY. UNITY est une ONG présente dans 50 pays qui a pour objectif de "se rapprocher au plus près de l'humanitaire authentique, c'est à dire de ne faire aucune différence entre les bénéficiaires".