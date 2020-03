Bal marionnétique et bal culinaire et littéraire

Un bal marionnétique succède au bal culinaire et littéraire. Deux temps forts de la programmation de la scène nationale.



Brice Berthoud, de la compagnie des anges suspendus au plafond, nous évoque cette rencontre, entre marionnettes, marionnettistes et spectateurs

humains et pantins dans l’univers festif et mystérieux des fêtes du Dia de los Muertos et des grands carnavals qui se rient de la mort.



Remi Froger nous parle de son association la Courte Echelle, très présente pour lors du bal culinaire et littéraire et de sa passion, le théâtre.