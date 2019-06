BD Après l'enfer - ed Bamboo - Damien Marie

"Après l'enfer" - Tome 1 : Le jardin d'Alice - éditions Bamboo.

Dorothy et Alice au pays de Scarlett O'Hara!

Mixer Le magicien d'Oz et Alice au Pays des Merveilles, déjà, il fallait le faire! Et transposer le tout en post guerre de Sécession...

Cela donne une histoire incroyable : une alliance de destins cabossés, de coeurs brisés, traumatisés, dans un sud où tout est à reconstruire, sur fond de chasse au trésor et de vengeance...sans qu'on soit sûr d'être du bon côté du miroir.

Une histoire envoûtante magnifiée par un dessin et des couleurs sublimes de Fabrice Meddour.

Damien Marie est notre invité.