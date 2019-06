BD L'Odyssée d'Hakim - Fabien Toulmé - éditions Delcourt

A lire absolument !



L'odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé aux éditions Delcourt.



Le 2ème tome (de la Turquie à la Grèce) est paru récemment.



Un roman graphique magnifique qui raconte l’histoire vraie d’un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa propre entreprise, parce que la guerre éclatait, parce qu’on l’avait torturé, parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité. Un récit du réel, entre espoir et violence, qui raconte comment la guerre vous force à abandonner votre terre, ceux que vous aimez et fait de vous un réfugié.



C'est le coup de coeur de Frédéric Ronsse des Librairies Flagey à Ixelles.