BD LINO VENTURA Glénat

A lire !

Et l'oeil de verre - Arnaud Le Gouëfflec / Stéphane Oiry - aux éditions Glénat.



Colosse au coeur d'or, acteur instinctif, inoubliable dans "Les Tontons flingeurs" Lino Ventura est certainement l'un des comédiens les plus populaires et les plus respectés du cinéma français.

Par le biais de cet entretien fictif, ce passionnant roman graphique nous replonge dans la carrière et la vie de cet acteur de légende et nous fait découvrir, sous le masque du comédien, la personnalité de l’homme.

C'est le coup de coeur de Frédéric Ronsse des Librairies Flagey à Bruxelles.