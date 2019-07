Du lundi au vendredi à 18h10 Tous les samedis à 18h15

La fin de l'après-midi sur RCF se décline en musique et en chronique. Beach party, une émission musicale branchée sur les tubes des années 50/60/70. 18h25 : SORTIR AVEC RCF : Eric vous propose ses conseils pour sortir dans le 37 et le 41 cet été. 18h30 : Le journal régional présenté par Valentin BONJEAN 18h45 : LA CHRONIQUE DE LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE avec Caroline LEDDET. un peu de lecture pour l'été ! Entre les informations de Radio Vatican à 18h et le Journal RCF Soir à 19h, RCF Loir-et-Cher vous détend les oreilles cet été.