Benoît Dave, Paysans Artisans

Benoît Dave, de Paysans-Artisans, vient nous expliquer ce projet qui a vu le jour il y a six ans à Floreffe. De quelques coopérateurs au départ, producteurs, consommateurs, l'entreprise, car c'est ce que la coopérative est devenue, emploie 25 salariés et fourmille d'idées et de projets.