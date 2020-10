Benoît Hapiot, artiste plasticien

Sources de l'émission

«La liberté» de Paul Eluard Poésie et vérité 1942 (recueil clandestin) in Au rendez-vous allemand (1945), Les Editions de Minuit

«L'évadé » (ou histoire d'un homme) de Boris Vian, in Chansons et poèmes Editeur : La Renaissance Du Livre – Collection Littérature Illustrée

«Le songe de liberté» de Ketty Nivyabandi in Quand on n'a que l'amour, Editions Bruno Doucey

«Liberté» de Maram Al Masri in Elle va nue la liberté, Editions Bruno Doucey

«L'aventure la voilà » de Bernard Dimey interprétée par Mon côté punk in Live Non labellisé, Mon côté Punk self realised. MCP75590

Biographies (dans l'ordre de lecture des poèmes) :

Paul Eluard, (nom de naissance Eugène Grindel) né le 14 décembre 1895 et mort le 18 novembre 1952 est un poète français dadaïste puis surréaliste. Auteur de Liberté, il a teinté sa poésie de son militantisme contre la haine et l’horreur de la guerre... Considéré comme un poète majeur, il publia plus de 100 recueils de poésie...et demeure à jamais un poète engagé dans des aspirations à la fois humanistes et révolutionnaires.

Boris Vian, né le 10 mars 1920 et mort le 23 juin 1959 est un écrivain, poète, parolier et musicien français. Touche-à-tout littéraire, passionné de jazz, il a écrit sous de nombreux pseudonymes et est l’auteur de la chanson polémique « Le Déserteur ». Il laisse derrière lui une oeuvre très variée, sombre, restée à ce jour inimitable où s’exprime le caractère désespéré de l’existence humaine.

Ketty Nivyabandi est née le 19 juillet 1978 en Belgique et a grandi à Bujumbura, au Burundi, où elle a étudié les relations internationales et travaillé comme journaliste. Poète burundaise et militante des droits de l'homme vivant en exil au Canada, son oeuvre est traduite de l'anglais.

Maram Al Masri est née en Syrie en 1962, elle entreprend des études à Damas, avant de s’exiler à Paris où elle connaît une situation difficile. En 2003, « Cerise rouge sur un carrelage blanc » la révèle au public francophone. Quatre ans plus tard, elle obtient le prix de poésie de la SGDL pour « Je te regarde », avant de publier « Je te menace d’une colombe blanche » aux éditions Seghers. Sa poésie, saluée par la critique des pays arabes et traduite dans de nombreuses langues, fait d’elle une des grandes voix féminines du Moyen-Orient. Elle a reçu de nombreux prix et publié dernièrement aux Éditions Bruno

Doucey « Métro-poèmes ». Chaque texte ayant pour titre le nom d'une station de métro, fil conducteur de tous les vers de ce dernier recueil, cet hommage à la liberté en est extrait.

Bernard Dimey, né Bernard Georges Lucide Dimey le 16 juillet 1931 à Nogent-en-Bassigny et mort le 1er juillet 1981 est un poète, auteur de chansons et dialoguiste français. Il commence à faire de la radio, puis écrit dans la revue Esprit, s’intéresse à la peinture puis s’installe à Paris à 25 ans sur la Butte Montmartre. Il y fréquente les bistrots et commence à écrire ses poèmes, les déclamant dans ses

repaires jusqu'à ce qu'il les propose à droite et à gauche. Ses clients seront Yves Montand, Charles Aznavour, Serge Reggiani, Henri Salvador, Patachou, Juliette Gréco, Les Frères Jacques, Mouloudji, Jean-Claude Pascal… Ses poèmes ont été repris par divers artistes comme Charles Aznavour, Jehan et sa fille Dominique Dimey. Il a également écrit des scénarios et dialogues pour le cinéma. Début des années 80, Jean Claude Annoux, ami et admirateur du Poète, met en scène un spectacle musical consacré à son oeuvre, avec le concours du Comédien Serge Sauvion