Bernard Veillon : la passion de la musique

Zoom sur les activités et les initiatives du début d’année dans le Choletais : la "Folle journée" à Cholet consacrée à Mozart et Bach, prévue les 30 et 31 janvier, la semaine de l’orientation pour les jeunes du 11 au 17 janvier, mais aussi des idées de randonnées-photos dans les Mauges.



Notre invité est Bernard Veillon, qui depuis plus de 40 ans, accompagne les célébrations religieuses dans le choletais grâce à son talent immense d’organiste amateur.