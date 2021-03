A travers plusieurs lieux et évènements, cette étude démontre comment les femmes ont été évincées de l'espace public ou parfois admises par intérêt et comment elles ont vaincu les préjugés misogynes afin de s'émanciper et toucher à l'égalité.

"Besançon au féminin : Histoire de la place des femmes dans la cité" un ouvrage de Brigitte Rochelandet, docteure en histoire des Mentalités. Spécialiste de l'histoire des femmes.