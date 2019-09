"On a besoin d'un fantôme" de Hanuis Hachenburg: un enfant face à Hitler

En 1942, Hanuš Hachenburg, garçon juif de 13 ans, est déporté au ghetto de Theresienstadt (Terezín). Avec ses copains du baraquement numéro un, il fonde la République imaginaire de Škid, une « nouvelle société sans manipulation et humiliations ». Les garçons se rencontrent régulièrement et publient clandestinement un magazine littéraire, « Vedem », dans lequel ils dénoncent, souvent sur le ton de l’humour, les horreurs de la guerre. L’histoire de cet enfant disparu sous le régime nazi, auteur de poèmes et d’une pièce de théâtre « On a besoin d’un fantôme », revit actuellement en France grâce à un nouveau documentaire intitulé "Le Fantôme de Theresienstadt », réalisé par Baptiste Cogitore et Claire Audhuy de l'association Rodeod'âme

« Le fantôme de Theresienstadt » sera projeté au centre lesdominicains à Lille le jeudi 19 septembre à 20h30 en présence de Baptiste Cogitore et de Claire Audhuy,

puis le 21 septembre à Montigny en Gohelle en soirée en salle Roland Huguet, par "Franche Connexion" à l’initiative de Stéphane Titelein avec Erich Spitz camarade de déportation de Hanus Hachenburg

En juin dernier, le documentaire a obtenu le Prix Fondation Auschwitz – Jacques Rozenberg, une récompense attribuée aux projets inédits et originaux qui apportent une contribution à l’analyse politique, économique, sociale et historique de l’univers concentrationnaire nazi.

http://www.rodeodame.fr/le-fantome-de-theresienstadt/