Best of: un quartier impérial en devenir, une "Ville Nouvelle" par excellence!

A l'occasion de la transformation du quartier impérial, l'association Ville Nouvelle, créee en 2013, reprend du service.Créatrice de lien social, Elle regroupe plus de 200 familles et des commerçants



Un quartier impérial en devenir, une association qui ne l'est pas moins! Dynamisme et bonne volonté caractérisent l'association Ville nouvelle, plus de deux cent familles et des commerçants de proximité pour couronner le tout!Cécile Pallot et Julien Michel les nouveaux co-présidents, au micro de Chantal de La touanne.