Par la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Pascale Maamar, nous parle bien être et prévention à travers sa pratique de Médecine Traditionnelle Chinoise (Énergétique chinoise) et nous propose des informations peu diffusées ...

--Samedi 14 Mars 2020 de 10h00 à 13h00

Stage QiGong et Sophrologie : "Bien sortir de l'hiver et se protéger des virus"

Tarifs : 25 € Adhérents / Seniors 20 € Étudiants / Demandeurs d'emploi : 15 €

au Centre arc-en-ciel 71,rue Mazelle Metz

ORGANISATEUR Shenqi Moselle 07.71.81.40.58

Tout public (adulte)

En lien avec l'actualité du Corona Virus, découvrez les moyens complémentaires de prévention aux virus connus depuis des millénaires dans la pratique du Qi Gong (branche de la médecine traditionnelle chinoise, rebaptisée Énergétique chinoise)

Avec la Sophrologie et les techniques de réduction du stress(bien entretenu par les médias !) et quelques principes d'alimentations adaptées, vous pourrez quitter l'inquiétude pour aller vers une posture plus positive d'une meilleure prévention.