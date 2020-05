Avec des paroles qui portent et ses musiques originales à saveur folk, il vous transporte sur des sentiers tracés avec finesse. Il compte à son actif trois albums, plus de 225 spectacles en carrière en tant qu'auteur-compositeur-interprète à travers le Québec et la France.

www.guybriere.com

https://www.facebook.com/Guy-Bri%C3%A8re-Auteur-compositeur-interpr%C3%A...