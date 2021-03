Blake et Mortimer : La Marque jaune

L'album, sorti en 1953, est sans doute le plus emblématique de la série de bandes dessinées créée par le belge Edgar P. Jacobs, imaginée en 1946.

L'histoire est d'abord publiée en planches hebdomadaires dans Le Journal de Tintin, du 5 août 1953 au 10 novembre 1954. Elle est ensuite éditée en album en avril 1956 aux Éditions du Lombard, puis rééditée en janvier 1987 aux Éditions Blake et Mortimer. L'œuvre a été traduite dans près d'une dizaine de langues. Elle a été adaptée en feuilleton radiophonique, en dessin animé et en jeu vidéo, et a fait l'objet de plusieurs projets de films.